Стали известны нюансы новой встречи Путина и Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Александр Лукашенко может в конце мая посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Минске, знакомые с ходом переговоров.

Предстоящая встреча станет уже третьей с начала года. Предполагается, что лидеры вновь будут общаться в формате тет-а-тет, отмечает издание.

Новую встречу Лукашенко и Путина 9 мая анонсировала пресс-служба белорусского лидера. "Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", сообщалось по итогам телефонного разговора президентов, в ходе которого лидеры поздравили друг друга и народы двух стран с Днем Победы. Однако дата и место предстоящей встречи на высшем уровне не указывались.

Что известно о теме встречи

Источники газеты полагают, что частота встреч двух лидеров связана с намерением к осени завершить работу над всеми интеграционными "дорожными картами". Вероятным сроком называется конец мая, а точную дату и место встречи лидеров официальные лица не уточняют во избежание спекуляций.

В конце апреля Беларусь передала России завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две, об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани.

Белорусский премьер добавил , что работа над пакетом интеграционных документов идет в конструктивном темпе. "Оставшиеся карты ― достаточно сложные с экономической точки зрения, там много расчетов. Дискутируем, как правильнее и быстрее сложить эту схему", ― пояснил Головченко.

По его словам, ставить какие-то сроки согласования оставшихся дорожных карт "ничто не вынуждает", но "не хотелось бы откладывать в долгий ящик".

О чем Лукашенко и Путин говорили ранее

Первая в этом году встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 22 февраля в Сочи, вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили в формате "один на один", при этом лидеры подчеркивали из важность. По данным издания, третья подряд встреча лидеров пройдет в том же формате.

Подробности второй встречи, которая длилась 4 часа, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, переговоры носили рабочий характер . Лидеры двух стран обсуждали в первую очередь вопросы экономического сотрудничества, в том числе, в сфере высоких технологий.

"Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - заявил Песков, добавив, что "вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались".

Что говорил Лукашенко о новой встрече с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести следующую личную встречу летом, сообщил белорусский лидер журналистам 24 апреля в ходе поездки по Наровлянскому району.

"Мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства) подпишем. Вот такая вот тактика", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Беларуси озвучивал, что на лето в Подмосковье запланирован Форум регионов Беларуси и России, затем - союзный Совмин, а на сентябрь-октябрь намечено заседание ВГС Союзного государства.