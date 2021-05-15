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Стали известны нюансы новой встречи Путина и Лукашенко
15.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Александр Лукашенко может в конце мая посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Минске, знакомые с ходом переговоров.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Предстоящая встреча станет уже третьей с начала года. Предполагается, что лидеры вновь будут общаться в формате тет-а-тет, отмечает издание.
Новую встречу Лукашенко и Путина 9 мая анонсировала пресс-служба белорусского лидера. "Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", сообщалось по итогам
Что известно о теме встречи
Источники газеты полагают, что частота встреч двух лидеров связана с намерением к осени завершить работу над всеми интеграционными "дорожными картами". Вероятным сроком называется конец мая, а точную дату и место встречи лидеров официальные лица не уточняют во избежание спекуляций.
В конце апреля Беларусь
Белорусский премьер
По его словам, ставить какие-то сроки согласования оставшихся дорожных карт "ничто не вынуждает", но "не хотелось бы откладывать в долгий ящик".
О чем Лукашенко и Путин говорили ранее
Первая в этом году встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 22 февраля в Сочи, вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили в формате "один на один", при этом лидеры подчеркивали из важность. По данным издания, третья подряд встреча лидеров пройдет в том же формате.
Подробности второй встречи, которая длилась 4 часа, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, переговоры носили
"Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - заявил Песков, добавив, что "вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались".
Что говорил Лукашенко о новой встрече с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести следующую личную встречу летом,
"Мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства) подпишем. Вот такая вот тактика", - сказал Лукашенко.
Ранее президент Беларуси озвучивал, что на лето в Подмосковье запланирован Форум регионов Беларуси и России, затем - союзный Совмин, а на сентябрь-октябрь намечено заседание ВГС Союзного государства.
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С начала 2021 года белорусский и российский лидеры встречались уже дважды - в феврале в Сочи и в апреле в Москве, оба раза общались в формате "один на один".
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