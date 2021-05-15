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Рукописи не горят: великие книги Булгакова, которые стоит прочесть каждому
15.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
15 мая – день рождения легендарного русского писателя, мистика и гения Михаила Булгакова. И в этом году дата юбилейная – 130 лет.
Произведения, вышедшие из-под пера Булгакова, обеспечили своему создателю бессмертие и заслужили любовь многих поколений. Грустные, устрашающие, веселые и необычные произведения неординарного автора разбираются на цитаты, причисляются к любимым и перечитываются снова и снова.
В 130-й юбилей писателя Sputnik делится подборкой главных произведений Булгакова, которые обязан прочесть каждый.
Мастер и Маргарита
История о визите самого дьявола в атеистический Советский Союз считается настольной книгой многих читателей. "Мастер и Маргарита" – невероятный симбиоз сверхъестественного, сатиры и христианской философии, бросающий вызов всем устоям того времени. Критики признают роман лучшей книгой 20 века.
Собачье сердце
Сильная сатира о большевизме, опубликованная в 1925 году считается аллегорией коммунистической революции и попытке преобразовать человечество. Новелла – культурный феномен, который обсуждался всеми: от политиков до школьников.
Белая гвардия
Действие разворачивается в Украине и повествует о жизни семьи Турбиных в условиях войны. Роман считается автобиографичным, а персонажи - прототипами представителей интеллигенции, родственников и товарищей самого писателя.
Записки юного врача
Сборник небольших рассказов, написанных в 1920-х годах и вдохновленных опытом самого Булгакова, который получил диплом врача и был распределен в глухую деревню в Смоленской губернии. Изначально отрывки печатались в специализированных медицинских журналах и лишь после вышла книга.
Морфий
Рассказ, стоящий особняком в наследии Булгакова, несмотря на то, что входит в популярный сборник "Записки юного врача". Это – рассказ-воспоминание врача Бомгарда о друге-морфинисте Полякове.
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В честь 130-го дня рождения известного писателя, Sputnik делится подборкой главных произведений автора.
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