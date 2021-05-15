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Фотофакт. Светлана Тихановская год назад и сейчас

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Фотографии, сделанные фоторепортерами 14 мая, в 2020-м и 2021-м.

Фотофакт. Светлана Тихановская год назад и сейчас

Мало кому известная супруга Сергея Тихановского на ступенях Центризбиркома. 14.05.2020. Фото Владя Гридина

Фотофакт. Светлана Тихановская год назад и сейчас

Народный лидер Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Греции, премьер-министром Северной Македонии и выступила на Дельфийском экономическом форуме. 14.05.2021. Фото пресс-службы политика

 
 
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Фотографии, сделанные фоторепортерами 14 мая, в 2020-м и 2021-м.
 
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