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Грустная улыбка дня. Как буквально на наших глазах умерла шутка

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Для этого нужно просто сравнить зарплаты.

Грустная улыбка дня. Как буквально на наших глазах умерла шутка

«McDonald's Corp. повысит заработную плату работников своих американских ресторанов, сообщает CNBC.

В результате даже самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полном рабочем дне будет получать 1760 долларов в месяц.

По текущему курсу это около 130 тысяч рублей, что больше месячного дохода 97,3% населения России, следует из данных Росстата. Согласно официальной статистике на конец первого квартала, лишь 2,7% граждан РФ получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

Вот буквально на наших глазах умерла шутка про дипломированных специалистов, которые кричат «Свободная касса!», – отмечает телеграм-канал ЪЪ.

 
 
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