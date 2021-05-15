|
Грустная улыбка дня. Как буквально на наших глазах умерла шутка
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Для этого нужно просто сравнить зарплаты.
«McDonald's Corp. повысит заработную плату работников своих американских ресторанов, сообщает
В результате даже самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полном рабочем дне будет получать 1760 долларов в месяц.
По текущему курсу это около 130 тысяч рублей, что больше месячного дохода 97,3% населения России, следует из данных Росстата. Согласно официальной статистике на конец первого квартала, лишь 2,7% граждан РФ получали в месяц больше 100 тысяч рублей.
Вот буквально на наших глазах умерла шутка про дипломированных специалистов, которые кричат «Свободная касса!», – отмечает телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого нужно просто сравнить зарплаты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)