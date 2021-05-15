Китайский зонд совершил посадку на Марс

Источник материала: Onliner

Спускаемый модуль китайского марсианского зонда «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает агентство «Синьхуа». «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального модуля, спускаемого модуля и марсохода, он был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на юге Китая.

Задачами «Тяньвэнь-1» в рамках миссии являются выполнение орбитального полета, посадка на поверхность Марса, а также перемещение по поверхности планеты. Полет к Марсу стал, как пишет китайская пресса, первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы.

Перед приземлением спускаемый аппарат вошел в атмосферу Марса на скорости 4,8 км/сек, защиту обеспечивал специальный тепловой экран. Ближе к поверхности аппарат раскрыл парашют, замедливший спуск, для торможения применялись ракетные двигатели. На высоте около 100 метров аппарат завис и использовал лазерную систему для поиска наилучшего места для приземления.

Посадка проводилась в автоматическом режиме без права на ошибку, пояснили в космическом ведомстве Китая.