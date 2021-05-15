|
Китайский зонд совершил посадку на Марс
Источник материала: Onliner
Спускаемый модуль китайского марсианского зонда «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса,
Задачами «Тяньвэнь-1» в рамках миссии являются выполнение орбитального полета, посадка на поверхность Марса, а также перемещение по поверхности планеты. Полет к Марсу стал, как пишет китайская пресса, первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы.
Перед приземлением спускаемый аппарат вошел в атмосферу Марса на скорости 4,8 км/сек, защиту
Посадка проводилась в автоматическом режиме без права на ошибку, пояснили в космическом ведомстве Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)