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Мужчина направил «предмет, похожий на автомат» на подростков. Схвачен ими же
Источник материала: Onliner
Необычные ролевые игры происходили вчера на одной из детских площадок в Гродно. Следственный комитет рассказывает, что пьяный 45-летний мужчина направлял «предмет, схожий с автоматом» на 17-летнего парня и его друга, угрожал им. Юноши сами задержали автоматчика и обратились в милицию.
Предыстория этой ситуации пока непонятна. Неизвестно, что вызвало агрессию, что это за «автомат» и откуда взялся. С этим теперь разбираются следствие и эксперты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство).
Знаете, что это было? Расскажите нашему боту.
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Необычные ролевые игры происходили вчера на одной из детских площадок в Гродно. Следственный комитет рассказывает, что пьяный 45-летний мужчина направлял «предмет,...
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