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Водитель попытался уйти от погони ГАИ с ребенком в салоне

15.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Поступило сообщение, что в Солигорске случилось ДТП, после которого предполагаемый виновник на Ford скрылся с места происшествия, — сообщили в УВД Минской области. — Началось преследование». Когда машину заблокировали, оказалось, в салоне находился ребенок — внук автомобилиста.

Водитель попытался уйти от погони ГАИ с ребенком в салоне

«После непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован, а водитель задержан, — рассказали в милиции. — В момент задержания в салоне авто находился малолетний пассажир — пятилетний внук правонарушителя — без детского удерживающего устройства. Позже ребенок был передан матери».

Водитель попытался уйти от погони ГАИ с ребенком в салоне

В отношении водителя составили протоколы, в том числе за оставление места ДТП, за невыполнение неоднократных требований об остановке.

 
 
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«Поступило сообщение, что в Солигорске случилось ДТП, после которого предполагаемый виновник на Ford скрылся с места происшествия, — сообщили в УВД Минской области....
 
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