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Водитель попытался уйти от погони ГАИ с ребенком в салоне
Источник материала: Onliner
«Поступило сообщение, что в Солигорске случилось ДТП, после которого предполагаемый виновник на Ford скрылся с места происшествия, — сообщили в УВД Минской области. — Началось преследование». Когда машину заблокировали, оказалось, в салоне находился ребенок — внук автомобилиста.
«После непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован, а водитель задержан, — рассказали в милиции. — В момент задержания в салоне авто находился малолетний пассажир — пятилетний внук правонарушителя — без детского удерживающего устройства. Позже ребенок был передан матери».
В отношении водителя составили протоколы, в том числе за оставление места ДТП, за невыполнение неоднократных требований об остановке.
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«Поступило сообщение, что в Солигорске случилось ДТП, после которого предполагаемый виновник на Ford скрылся с места происшествия, — сообщили в УВД Минской области....
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