Вольга Севярынец: «На працэсе Павал маўчыць»

Павал Севярынец адмаўляецца ад любых адказаў на пытаньні падчас закрытага суду над ім і актывістамі «Эўрапейскай Беларусі», які пачаўся 12 траўня ў Магілёўскім абласным судзе. Пра гэта ў фэйсбуку напісала жонка палітыка Вольга Севярынец.

«Суд над Паўлам працягваецца, працэсы ідуць кожны дзень у даволі хуткім тэмпе, а гэта значыць, што праз пару тыдняў мы можам даведацца прысуд. На працэсе Павал маўчыць. Ён не гаворыць ні-чо-га, не адказвае на пытаньні. Ён падкрэсьліваў гэты момант некалькі разоў у лістах. Кажа, што ўсё, што хацеў, ён сказаў у сваіх кнігах».

Яшчэ з навінаў ад палітвязьня — Севярынца паствілі на ўлік як «экстрэміста». На думку жонкі, гэта патрэбна толькі для таго, каб «ламаць чалавека ў турме». У выніку ад Паўла ўвогуле перасталі прыходзіць лісты, нават сваякам.

«У яго камэры правялі такі „шмон“, што з матрацам выставілі за дзьверы ня толькі яго як „экстрэміста“, але і ўсіх астатніх сукамэрнікаў, намякаючы, што цярпяць яны вось з-за гэтага аднаго».

