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Власти Беларуси хотят разместить облигации в РФ на $1,35 млрд

15.05.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти рассчитывают, что в ближайшие 3 года смогут разместить на российском финансовом рынке государственные облигации на 100 млрд. рублей ($1,35 млрд. по текущему курсу российского рубля), следует из указа №183 от 13 мая 2021 года.

«осуществить в 2021–2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд. российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней (далее – государственные ценные бумаги)», - говорится в документе.

По сути, речь идет о сумме, равно рефинансированию обязательств Беларуси перед РФ в ближайшие 2 года.

 
 
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Белорусские власти рассчитывают, что в ближайшие 3 года смогут разместить на российском финансовом рынке государственные облигации на 100 млрд. рублей ($1,35 млрд. по...
 
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