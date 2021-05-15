Олег Рыженков: стоит задача завоевать медаль на Олимпиаде-2022

В этом году мы продолжили те славные традиции белорусского биатлона, которые были заложены в прошлые года. Может, где-то, скажем, не получалось два, три, четыре последних года, но этот год показал, что все-таки биатлон есть, биатлон живет, биатлон может показывать результат. Предстоящий сезон олимпийский для нас очень важен, и у нас на самом деле стоят глобальные задачи, которые нам необходимо решить, и на Олимпийских играх завоевать медаль, —т Рыженкова СТВ.