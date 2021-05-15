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США отрезали Лукашенко от главного источника валюты

15.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Белоруссии начали возникать проблемы с продажей за рубеж нефтепродуктов - ключевого для экономики страны источника доходов в твердой иностранной валюте.

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Как сообщает Argus со ссылкой на источники на рынке, европейские банки начали отказывать в финансировании сделок после того, как США объявили о введении санкций против крупнейшего белорусского НПЗ «Нафтан», пишет finanz.ru
Хотя санкции официально вступают в силу в июне и формально касаются только американских юридических лиц, оплата белорусских грузов в долларах осложнилась и для клиентов из других стран.
Нефтепродукты, произведенные из российской нефти, которая поставляется в Белоруссию со скидкой, обеспечивают 20% экспортных доходов белорусской экономики.

Нефтетрейдеры, опрошенных Argus, сообщили, что поставки сократятся в мае. Кроме того, участники рынка ждут, что Евросоюз вскоре может ввести аналогичные санкции. Это закроет для Белоруссии продажу нефтепродуктов и за евро тоже.
Потеря экспортных поступлений станет болезненным ударом для режима Александра Лукашенко, у которого стремительно тают валютные резервы.
Общий объем ЗВР белорусского НацБанка с января 2020 года по апрель 2021-го рухнул на 25%, до 6,9 млрд долларов, при том что непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд.
Имеющаяся у Белоруссии сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта. Внешний долг Белоруссии превышает резервы в 6 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января).


Нафтан

Лукашенко осознает опасность и готовится к тяжелому валютному кризису в стране. 21 апреля он подписал указ, дающий Центральному банку право запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки таких сделок, а также требовать получать специальное разрешение на покупку и продажу инвалюты.
Помимо этого, НацБанк сможет де-факто конфисковать валюту со счетов юрлиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли, а также ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках.
Указ был подписан на следующий день после того, как США объявили о внесении в «черный список» девяти белорусских предприятий.
«Из-за вопиющего пренебрежения правами человека», «невыполнения Белоруссией своих обязательств в рамках международного законодательства» и «фальсификации президентских выборов» под жесткими санкциями с запретом на любые операции и заморозкой всех активов оказались крупнейшие нефтеперреабатывающие концерны «Белнефтехим» и «Нафтан», производитель удобрений «Гродно азот», а также построенные при Хрущеве комбинаты «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

Все эти компании «финансируют и поддерживают режим» Лукашенко, «способствуя репрессиям против белорусского народа и подрыву принципа верховенства закона», заявил тогда Минфин США.
 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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У Белоруссии начали возникать проблемы с продажей за рубеж нефтепродуктов - ключевого для экономики страны источника доходов в твердой иностранной валюте.
 
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