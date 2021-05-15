ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеофакт. Ба! Лукашенко встретил на рынке своего соседа - российского миллионера

15.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко на рынке подошел к покупателю, который оказался российским миллионером

По словам Лукашенко, это его сосед.

Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский рынок в деревне Валерьяново, по которому в итоге ходил около полутора часов.

Во время посещения он обсуждал вопросы контроля за этой торговой площадкой, выбирал продукты для плова и подходил к покупателям. Видео одного из этих моментов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент на рынке встретил соседа», – так подписаны кадры в Telegram-канале.

Позже в этом «соседе» журналисты узнали известного российского миллионера Николая Бурноса.

Уроженец деревни Клетное Пружанского района Николай Бурнос – это известный питерский бизнесмен, он владеет компанией «Полимерстройматериалы». Жителям Минска его фамилия знакома по дому-долгострою в Лебяжьем. Кроме того, в 2011-м Бурнос планировал инвестировать в гостинично-жилой комплекс напротив «Минск-Арены» ($120 млн). Однако спустя пару лет предприниматель вышел из проекта и передал его другому застройщику.

При этом больше всего он известен благодаря тому, что построил в своей родной деревне туристический комплекс, вложив в него $20 млн.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко на рынке подошел к покупателю, который оказался российским миллионером
 
Новости дня
Новости разные
 
«С ума сошел, пойдешь в колхоз коровам хвосты крутить!» История ветклиники, которая выросла в успешную сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by