«AI-убийца копирайтеров» и сервис для питомцев получат инвестиции от бизнес-ангелов по итогам EMERGE

Источник материала: Tut.by

Синдикат инвесторов Angels Band по результатам конкурса стартапов на конференции EMERGE определил два проекта, которым предложит инвестиции. Это сервис доставки еды и поддержки здоровья для домашних питомцев ZENOO и AI-генератор контента для e-commerce Copymonkey.ai. Об этом сообщает dev.by о ссылкой на страницу Angels Band в Facebook.

По информации dev.by, инвесторы Angels Band в течение трех недель просмотрели около 150 проектов и детально изучили более 10.

В проект ZENOO бизнес-ангелы готовы инвестировать 100 тысяч евро, в проект Copymonkey.ai — 50 тысяч евро.

Весной этого года европейский стартап с российскими корнями CopyMonkey.ai уже привлек 60 тысяч евро от синдиката белорусских бизнес-ангелов Angels Band. Лид-инвестором выступил Кирилл Голуб. Он убежден, что у стартапа есть перспективы. А его коллеги по синдикату «помогут проекту не только деньгами, но и профильным опытом и нужными для старта бизнеса связями».

CopyMonkey.ai — первый на территории СНГ стартап, который использует AI для генерации описания товаров на основе вводных слов и характеристик продукта на русском языке. Для этой версии продукта команда использует предобученную языковую модель ruGPT3, которую выпустил в открытый доступ СберAI.

Идея продукта CopyMonkey.ai впервые возникла на хакатоне Visa «Прокачай бизнес» в сентябре 2020 года. Основатели стартапа — Антон Селихов и Екатерина Невельсон.