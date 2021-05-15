|
«AI-убийца копирайтеров» и сервис для питомцев получат инвестиции от бизнес-ангелов по итогам EMERGE
Источник материала: Tut.by
Синдикат инвесторов Angels Band по результатам конкурса стартапов на конференции EMERGE определил два проекта, которым предложит инвестиции. Это сервис доставки еды и поддержки здоровья для домашних питомцев ZENOO и AI-генератор контента для e-commerce Copymonkey.ai. Об этом сообщает
По информации dev.by, инвесторы Angels Band в течение трех недель просмотрели около 150 проектов и детально изучили более 10.
В проект
Весной этого года европейский стартап с российскими корнями CopyMonkey.ai уже
Идея продукта CopyMonkey.ai впервые возникла на хакатоне Visa «Прокачай бизнес» в сентябре 2020 года. Основатели стартапа — Антон Селихов и Екатерина Невельсон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«AI-убийца копирайтеров» и сервис для питомцев получат инвестиции от бизнес-ангелов по итогам EMERGE
Инвесторы Angels Band в течение трех недель просмотрели около 150 проектов и детально изучили более 10.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)