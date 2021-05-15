Фура и микроавтобус столкнулись под Смоленском - пострадали 13 белорусов

Источник материала: Tut.by

Пассажирский микроавтобус, перевозивший белорусов, столкнулся с грузовиком на трассе М1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них — в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.





«Сегодня утром в Сафоновском районе на 298 км [трассы] М1 „Беларусь“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как уточняется, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Читатель рассказал AUTO.TUT.BY, что фура с регистрационными знаками Гродненской области, а микроавтобус — с минской регистрацией. Из буса пострадавших доставали спасатели.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .