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Фура и микроавтобус столкнулись под Смоленском - пострадали 13 белорусов
Источник материала: Tut.by
Пассажирский микроавтобус, перевозивший белорусов, столкнулся с грузовиком на трассе М1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них — в крайне тяжелом состоянии, сообщает
«Сегодня утром в Сафоновском районе на 298 км [трассы] М1 „Беларусь“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Как уточняется, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.
Читатель рассказал AUTO.TUT.BY, что фура с регистрационными знаками Гродненской области, а микроавтобус — с минской регистрацией. Из буса пострадавших доставали спасатели.
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Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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