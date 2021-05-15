Samsung Galaxy A22 показался на качественных изображениях до анонса

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к официальному показу смартфона начального уровня Galaxy A22. Девайс будет доступен как в 4G-версии, так и с поддержкой 5G. Об этом пишет SamMobile .



Galaxy A22 LTE

Аппарат выполнят полностью из пластика — как видно на изображении, доступен он будет в нескольких цветах. Спереди — экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Сзади — блок для трех основных фотомодулей. Правда, есть вариант, что в 4G-версии фотодатчиков окажется четыре, а вспышку сместят вниз.

В 91mobiles также утверждают, что LTE-версия получит встроенный в экран с AMOLED-матрицей сканер отпечатков пальцев, а 5G-вариант оснастят обычным IPS-дисплеем. Сканер отпечатков в таком случае разместят на боковой панели в клавише питания.

Предполагаемые характеристики Galaxy A22 (LTE): экран на 6,4 дюйма (HD+), 60 Гц, процессор MediaTek Helio G80, фронтальная камера 13 Мп, основная — на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Толщина девайса — 8,5 мм, вес — 185 граммов.

Galaxy A22 (5G) якобы получит SoC MediaTek Dimensity 700, а также камеру разрешением в 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Модель окажется толще (9 мм) и тяжелее (205 граммов). А вот объем батарей — одинаковый, 5000 мАч. Ожидается поддержка 15-ваттной проводной зарядки.