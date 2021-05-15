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Стефанович о перекраске клюшки: «Хотел красно-зеленую, но не получилось, поэтому будет зеленая»

15.05.2021 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игрок сборной Беларуси Михаил Стефанович рассказал hockey.by о настроении команды и почему перекрасил клюшку.


Фото: hockey.by

— Чувствую себя нормально. Пару дней передохнул, без тренировок, но по семейным обстоятельствам было не до праздников. Так, перевел дух в другой атмосфере. Сейчас вернулся в рабочие будни. Ребята и тренеры поддерживают.

— Какое настроение в команде?

— Все, как и было: рабочее. Все готовятся, шутки шутят, скоро дошутятся.

— Что сегодня было нового на тренировке?

— Вроде все то же самое. Посмотрели видео прошедшего матча с Казахстаном (команда проиграла его 0:2. — Прим. TUT.BY). У них оборона отличается от других команд. Попытались смоделировать их игру. Нарабатывали кое-какие раскаты, в матче опробуем (следующий матч с Казахстаном пройдет 15 мая. — Прим. TUT.BY).

— Ты перекрасил клюшку в другой цвет, почему так?

— Синих цветов на форме сборной нет. Хотел красно-зеленую, но не получилось, поэтому будет просто зеленая. Много у кого клюшки такого цвета, — сказал Стефанович.

 
 
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Игрок сборной Беларуси Михаил Стефанович рассказал о настроении команды и почему перекрасил клюшку.
 
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