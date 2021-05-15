Челка-шторка: Дженнифер Лопес показала самую модную прическу сезона

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес задает тренды парикмахерского искусства: звезда резко сменила имидж и обрезала самую стильную челку сезона 2021.

Пока весь мир обсуждает разрыв Лопес с женихом Алексом Родригесом и гадает, сошлась ли певица с экс-возлюбленным Беном Аффлеком, поп-дива продолжает вдохновлять поклонников своей внешностью.

Лопес сменила имидж и сделала самую модную прическу сезона весна-лето 2021: градуированную челку-шторку.

Своей "переменой" Лопес похвасталась с помощью снимков в микроблоге Instagram, собрав огромное количество лайков и восторженных комплиментов фолловеров.

И немудрено, ведь такая укладка придает особый шарм и динамичность образу звезды, зрительно сужает лицо и делает черты более изящными.

Если вы все еще не определились, что стоит изменить во внешности в ближайшее время, предлагаем присмотреться к модным стрижкам и актуальным прическам весны 2021 .