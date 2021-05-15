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Челка-шторка: Дженнифер Лопес показала самую модную прическу сезона

15.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес задает тренды парикмахерского искусства: звезда резко сменила имидж и обрезала самую стильную челку сезона 2021.

Пока весь мир обсуждает разрыв Лопес с женихом Алексом Родригесом и гадает, сошлась ли певица с экс-возлюбленным Беном Аффлеком, поп-дива продолжает вдохновлять поклонников своей внешностью.

Лопес сменила имидж и сделала самую модную прическу сезона весна-лето 2021: градуированную челку-шторку.

Своей "переменой" Лопес похвасталась с помощью снимков в микроблоге Instagram, собрав огромное количество лайков и восторженных комплиментов фолловеров.

И немудрено, ведь такая укладка придает особый шарм и динамичность образу звезды, зрительно сужает лицо и делает черты более изящными.

Если вы все еще не определились, что стоит изменить во внешности в ближайшее время, предлагаем присмотреться к модным стрижкам и актуальным прическам весны 2021.

 
 
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После расставания с женихом и возобновления общения с экс-бойфрендом Беном Аффлеком поп-певица решилась на смену имиджа.
 
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