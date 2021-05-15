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"Страхи/Ошибки". Как правильно любить

15.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Как правильно любить

О том, как правильно любить другого человека рассказывают кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Лариса Овчаренко и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.

3:50 Любовь VS острая влюбленность

5:00 Как любовь превращается в кромешный ад?

7:20 Ключевая способность для отношений

10:45 Цикл отношений

13:20 Каждый кризис – повод вновь договориться

15:40 Coming out скелетов

21:25 Как партнерам правильно договориться?

23:30 "Сервисное время" для обслуживания отношений

24:40 Миссия пары

27:00 Это кризис или расставание?

Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Любовь – это не что-то "по умолчанию" привитое нам с рождения. Ее скорее можно сравнить с набором полезных привычек. Им тоже нужно учиться и осознанно вырабатывать....
 
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