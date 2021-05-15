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"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
15.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О том, как правильно любить другого человека рассказывают кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Лариса Овчаренко и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.
3:50 Любовь VS острая влюбленность
5:00 Как любовь превращается в кромешный ад?
7:20 Ключевая способность для отношений
10:45 Цикл отношений
13:20 Каждый кризис – повод вновь договориться
15:40 Coming out скелетов
21:25 Как партнерам правильно договориться?
23:30 "Сервисное время" для обслуживания отношений
24:40 Миссия пары
27:00 Это кризис или расставание?
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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Любовь – это не что-то "по умолчанию" привитое нам с рождения. Ее скорее можно сравнить с набором полезных привычек. Им тоже нужно учиться и осознанно вырабатывать....
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