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Курсы валют 15 мая: доллар снова в минусе, у евро небольшой плюс
Источник материала: Onliner
Вчера на торгах Московской биржи доллар и евро финишировали с минусом. Нефть марки Brent торгуется на уровне $69,2 за баррель. Сегодня в России выходной (в отличие от Беларуси), поэтому торги на Белорусской валютно-фондовой бирже пока идут вяло: объемы довольно небольшие.
На старте торгов американская валюта потеряла 0,56 копейки. Она торгуется на уровне 2,52.
Евро набрал 0,02 копейки и пока стоит 3,0598 белорусского.
Сотня российских рублей потеряла 0,91 копейки. Ее покупают и продают по 3,4051.
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