Курсы валют 15 мая: доллар снова в минусе, у евро небольшой плюс

Источник материала: Onliner

Вчера на торгах Московской биржи доллар и евро финишировали с минусом. Нефть марки Brent торгуется на уровне $69,2 за баррель. Сегодня в России выходной (в отличие от Беларуси), поэтому торги на Белорусской валютно-фондовой бирже пока идут вяло: объемы довольно небольшие.

На старте торгов американская валюта потеряла 0,56 копейки. Она торгуется на уровне 2,52.

Евро набрал 0,02 копейки и пока стоит 3,0598 белорусского.

Сотня российских рублей потеряла 0,91 копейки. Ее покупают и продают по 3,4051.

В пятницу доллар потерял 0,71 копейки и стал стоить 2,5256. Евро просел на 0,23 копейки, до 3,0596. Российский рубль прибавил 0,78 копейки и стал стоить 3,4142 за сотню.