«Выпил три бутылочки корвалола» — прибор показал 2,2 промилле (видео)

Источник материала: Onliner

В Гомеле водитель маршрутного такси совершил ДТП и попытался скрыться. Как выяснилось позднее, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УВД региона.

«На днях водитель гомельской маршрутки не рассчитал дистанцию и столкнулся с троллейбусом, ожидающим на перекрестке разрешающего сигнала светофора, — пояснили в ГУГАИ МВД. — Осмотрев повреждения, мужчина покинул место ДТП. Прибывшие на место сотрудники приняли меры по розыску виновника аварии и обнаружили его во дворе близлежащего дома».

«В результате медосвидетельствования в выдыхаемом воздухе у водителя маршрутного такси выявлено 2,2 промилле алкоголя, — сообщили инспекторы. — На что мужчина пояснил, что выпил три бутылочки корвалола, поскольку плохо себя чувствовал. На маршруте в тот день он не работал и направлялся в деревню. По итогам происшествия на виновника ДТП составлено два протокола».