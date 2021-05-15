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Белоруска отдала «банкирам» из Viber 110 тысяч долларов
Источник материала: Onliner
В Минске в разных районах города задержаны члены преступной группы, похитившие со счета жительницы столицы крупную сумму — более $110 тыс. Мошенники действовали по обычной для них схеме, связавшись через мессенджер с жертвой и представившись сотрудниками банка. Якобы для защиты денег у женщины попросили сеансовые коды из SMS и получили доступ к ее депозиту.
Деньги были выведены на подставные карт-счета и обналичены в разных банкоматах Минска,
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В Минске в разных районах города задержаны члены преступной группы, похитившие со счета жительницы столицы крупную сумму — более $110 тыс. Мошенники действовали по...
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