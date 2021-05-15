Белоруска отдала «банкирам» из Viber 110 тысяч долларов

Источник материала: Onliner

В Минске в разных районах города задержаны члены преступной группы, похитившие со счета жительницы столицы крупную сумму — более $110 тыс. Мошенники действовали по обычной для них схеме, связавшись через мессенджер с жертвой и представившись сотрудниками банка. Якобы для защиты денег у женщины попросили сеансовые коды из SMS и получили доступ к ее депозиту.

Деньги были выведены на подставные карт-счета и обналичены в разных банкоматах Минска, сообщает пресс-служба МВД Беларуси. Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

Важно:

Банковские служащие не звонят клиентам через мессенджеры.

Мошенники часто просят предоставить им коды из SMS. В пришедших на телефон сообщениях обычно есть предупреждение о недопустимости передачи кодов кому бы то ни было, в том числе «сотрудникам банка».

Если звонок поступил на телефон и некто требует предоставить ваши персональные данные, данные платежных карт или сообщает о необходимости срочного перевода средств, прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в свой банк по телефонам, указанным на карточке или договоре.

Помните, что мошенники могут представляться сотрудниками банков, служб безопасности и государственных ведомств.

Жертвам могут предлагать принять участие в «спецоперациях» по поимке «плохих банкиров» и стать «подсадной уткой». Это возможно только в кино.