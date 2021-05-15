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В Ухане опять неспокойно: разрушены дома, шесть человек погибли, сотни пострадали (видео)
Источник материала: Onliner
На китайский Ухань обрушился торнадо. На данный момент известно о 6 погибших и 218 пострадавших. Кадры разгула стихии местные жители публикуют в социальных сетях.
Местные СМИ сообщают, что скорость ветра достигала 23 метров в секунду. По городу летали обломки деревьев и незакрепленные конструкции. Смерч повредил немало зданий: срывало крыши, лопались стекла.
Метеорологи предупреждают, что ситуация остается нестабильной: не исключено повторное возникновение торнадо. Сейчас городские власти работают над ликвидацией последствий.
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На китайский Ухань обрушился торнадо. На данный момент известно о 6 погибших и 218 пострадавших. Кадры разгула стихии местные жители публикуют в социальных...
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