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В Ухане опять неспокойно: разрушены дома, шесть человек погибли, сотни пострадали (видео)

15.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На китайский Ухань обрушился торнадо. На данный момент известно о 6 погибших и 218 пострадавших. Кадры разгула стихии местные жители публикуют в социальных сетях.

Местные СМИ сообщают, что скорость ветра достигала 23 метров в секунду. По городу летали обломки деревьев и незакрепленные конструкции. Смерч повредил немало зданий: срывало крыши, лопались стекла.

Метеорологи предупреждают, что ситуация остается нестабильной: не исключено повторное возникновение торнадо. Сейчас городские власти работают над ликвидацией последствий.

В Ухане опять неспокойно: разрушены дома, шесть человек погибли, сотни пострадали (видео)

 
 
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На китайский Ухань обрушился торнадо. На данный момент известно о 6 погибших и 218 пострадавших. Кадры разгула стихии местные жители публикуют в социальных...
 
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