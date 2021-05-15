Безотлагательно снизить скорость до 50 км/ч в городах, а лучше до 30. Таков призыв ВОЗ

Источник материала: Onliner

Призыв к ограничению скорости в городах хотя бы до 50 км/ч — основной посыл для Беларуси во время Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН (17—23 мая). Причем призывают это сделать безотлагательно, говорят представители ВОЗ. Ранее в ГАИ говорили, что рассматривают возможность снизить скорость в городах до 50 км/ч «на каркасных магистральных улицах».

«Основной посыл кампании — призыв к безотлагательному снижению ограничения скорости в городах как минимум до рекомендованных ВОЗ 50 км/ч. А в идеале — перспектива снижения скорости по умолчанию в городах до 30 км/ч, за исключением специально выделенных и обозначенных магистральных улиц только для автомобилей, — цитирует БЕЛТА Валентина Русовича, координатора программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в РБ. — А также постепенный возврат к выделению обозначенных велосипедных дорожек на проезжей части улиц городов, использование велосипеда в качестве полноценного транспортного средства с универсальной доступностью к любой точке в городе в любое время года».

По данным ВОЗ, увеличение средней скорости на 1 км/ч влечет за собой рост аварий со смертельным исходом на 4—5%. Из более чем 500 смертей в год (или более 800 смертей, по данным ВОЗ, которые включают умерших по прошествии 30 дней после ДТП) половина смертей на дорогах Беларуси приходится на пешеходов и велосипедистов, многие из них погибли на улицах в городах. Поэтому организация рекомендует для Беларуси по умолчанию снижение ограничения скоростного режима в городах с сегодняшних 60 км/ч до 50 км/ч, как это практикуется во всех странах ЕС, а также с 2018 года — в Украине.





Ежегодно около 1,35 млн человек погибают в ДТП. Еще от 20 до 50 млн человек получают несмертельные травмы, многие становятся инвалидами.

Стоит отметить, идея снизить скорость до 50 км/ч пусть и не совсем популярна среди автомобилистов, однако обсуждается уже достаточно давно. Последнее публичное заявление по этому поводу делал начальник ГАИ Минска Сергей Бабич в декабре 2020 года: «Не готов анонсировать, когда это произойдет. Все нарушения ПДД идут от нарушения скоростных режимов, в частности неверного выбора скорости. Целесообразно рассматривать снижение порога до 50 км/ч. Не на всех участках, на каркасных магистральных улицах от этого следует отказаться, но на ряде улиц, которые есть в городе Минске, это необходимо реализовать. Установкой знака дело не ограничится. Это целый комплекс решений, которые включают в себя и оборудование лежащими полицейскими, и сужение проезжей части, и организацию, корректировку работы светофоров, чтобы потоку было комфортно двигаться и при этом не создавались никакие заторовые ситуации».

Примечательно, что снижение скорости в городах до 50 км/ч хотели прописать в новой редакции ПДД, но так и не осуществили.



