Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня день Бориса и Глеба: что нельзя делать, приметы, у кого именины В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.

В нашем материале ниже мы расскажем о всех приметах и запретах этой даты, также можно узнать, кто именинник.Обычно в этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.Если восход ясный – будет лето дождливое.Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце.На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.Если в Барыш день купец хорошую выручку имеет – весь год в делах везение ждет.Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.Именины сегодня празднуют: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид. Не забудьте поздравить их с днем ангела.