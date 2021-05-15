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Сегодня день Бориса и Глеба: что нельзя делать, приметы, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В нашем материале ниже мы расскажем о всех приметах и запретах этой даты, также можно узнать, кто именинник.
Обычно в этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.
Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.
Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.
Главные приметы этого дня:
Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.
Если восход ясный – будет лето дождливое.
Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце.
На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.
Если в Барыш день купец хорошую выручку имеет – весь год в делах везение ждет.
Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.
Именины сегодня празднуют: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид. Не забудьте поздравить их с днем ангела.
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В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.
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