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Белвест получил от властей новые плюшки за сохранение рабочих мест

15.05.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский производитель обуви «Белвест» получит от государства дополнительные плюшки в обмен на сохранение рабочих мест и обеспечение определенного объема производства продукции (независимо от спроса), следует из указа №185 от 13 мая 2021 года.

«сохранение на 1 января 2022 г. списочной численности работников участников холдинга с местом постоянной работы в Республике Беларусь на уровне не ниже, чем на 1 января 2021 г… обеспечение в 2025 году выпуска не менее 3 млн. пар обуви в целом по холдингу», - такие условия оказания/продления господдержки указаны в документе.

В обмен Белвест получает освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2025 года вместо ранее установленного срока действия льготы до 31 декабря 2023 года.

На этот же срок – с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2025 года - продлено обязательство Белвеста в связи с выкупом своей доли "Белвеста" у концерна "Беллегпром" инвестировать в основной капитал не менее 30 млн. рублей на модернизацию существующих и создание новых мощностей. Кром того, обозначены возможные источники этого финансирования.

« обеспечение по 31 декабря 2025 г. инвестирования в основной капитал СООО «Белвест» не менее 30 млн. рублей на модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей за счет: собственных средств участников холдинга; заемных средств, предоставленных участникам холдинга; средств Белорусского инновационного фонда, предоставленных участникам холдинга на возмездной и возвратной основе», - говорится в указе.

 
 
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Белорусский производитель обуви «Белвест» получит от государства дополнительные плюшки в обмен на сохранение рабочих мест и обеспечение определенного объема...
 
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