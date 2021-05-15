ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чудеса! Белорус купил старый фотоаппарат, а там - кадры. Это Каменец 70 лет тому назад

15.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Снимки на фотопленке в камере были сделаны около 70 лет назад. На них много портретов людей и городские виды тех времен.

Чудеса! Белорус купил старый фотоаппарат, а там - кадры. Это Каменец 70 лет тому назад
1 из 5

Белорус Максим Милинцевич из Гродно купил старый советский фотоаппарат с пленкой, на которой оказались уникальные кадры, которые он обнародовал в Сети. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщило издание TUT.BY.

Милинцевич недавно решил заняться аналоговой фотографией, для чего купил несколько старых фотоаппаратов. В одном из них он обнаружил заряженную кассету с пленкой, причем по цвету язычка было видно, что пленка уже проявлена.

Посмотрев снимки, он увидел, что они послевоенных лет. На одном из кадров была панорама города с церковью. После недолгих поисков выяснилось, что на кадрах запечатлен послевоенный город Каменец в Брестской области. На других кадрах были сняты улицы послевоенного города, портреты людей тех времен и шахматный турнир.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимки на фотопленке в камере были сделаны около 70 лет назад. На них много портретов людей и городские виды тех времен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска отдала «банкирам» из Viber 110 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by