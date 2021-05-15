Фермерский рынок «Валерьяново» и Белкоопсоюз: в чём разница?

вспомнила о подобных проектах, которые уже были в Беларуси. Редакция Office Lifeо подобных проектах, которые уже были в Беларуси.

Самый первый проект, приходящий на ум, — Белкоопсоюз. Он упоминается и в заметке БелТА, гиперссылка на которую дана выше. Изначальная функция кооперативов этого союза как раз и заключалась в приеме сельхозпродукции от населения для ее централизованной продажи. Потом союз перерос в торговую сеть, которую одни считают сомнительным предприятиям, другие — просто магазинами, несущими социальную нагрузку. Торговые точки работают в убыток, лишь бы у людей везде был доступ к продуктам питания и прочим FMCG.





Сдавать яблоки и прочее в большинстве случаев в точки Белкоопсоюза невыгодно. Это даже не всегда окупает затраченное время или бензин для машины, на которой вы везете яблоки. Возможно, в этой системе что-то можно было бы изменить. Однако сейчас мы слышим, что надо создать нечто новое. Почему оно будет окупаться? Доводы пока не приведены. Также непонятно, как тогда государство сохранит Белкоопсоюз (по сути это госкомпания, и никто ее не собирается закрывать), если в секторе ретейла его и так уже теснят крупные частные игроки.





Трейдер сельхозпродукции, если будет эффективен, потеснит кооперативы и, может, даже уничтожит. Если проект будет частный, государству придется уйти из этой сферы. Кстати, кроме Белкоопсоюза, в недавнем прошлом у нас уже был другой приемщик продукции, который работал с фермерами.





В Минском районе более десяти лет назад появилось ООО «Фермерские овощи». Помимо прочего, в него были вложены «грантовые» деньги из фонда программы «Матра» (Нидерланды). Проект умер. В 2020 году закончился процесс ликвидации компании в Экономическом суде Минской области. По данным на осень 2019 года, долги составляли 3,5 тыс. рублей. Компания задумывалась как приемщик фермерского картофеля. ООО занималось также упаковкой продукта и, конечно, его продажей. Но что-то пошло не так.





В создании такого оператора всегда есть две проблемы. Первая: одни фермеры считают, что будут делать все сами, и посредники не нужны. Так рассуждают, как правило, крупные игроки. Они фактически управляют сельскими мини-империями и в состоянии наладить каналы сбыта. Зачем им от кого-то зависеть?





Например, легендарный Михаил Шруб в 2019 году назвал чушью разговоры о создании оптового оператора для поставки продукции фермеров в торговые сети. При этом Шруб отозвался плохо о данной идее вот еще почему. Цитируем:





Нужен переходный период, чтобы фермеры осознали, что им нужно объединяться в кооперативы. К сожалению, идея кооперации сегодня опорочена практикой потребкооперации. Поэтому путь один — развивать частное предпринимательство, которое само найдет формы объединения. Например, в Столинском районе стихийно сложился оптовый рынок овощной продукции, туда приезжают представители в том числе российских сетей и закупаются.

Про стихийные рынки — в точку. Во всех регионах, где есть концентрация фермеров (клубничных, огуречных, каких угодно), существуют подобные рынки или договоренности с фирмами, которые готовы закупить продукт и сразу на фуре умчать, к примеру, в Москву.





С другой стороны, мотивы государства понятны. Оно хочет видеть в сетях и не только преимущественно отечественные овощи/фрукты. А сетям в большинстве случаев удобно работать с крупными трейдерами. Не собирать же картофель с миру по нитке.





Но у фермеров немного другие задачи. Им тоже надо продать товар. Однако разницы большой нет, кто его купит: оптовик со стихийного рынка или вообще частное лицо. Между прочим, для последних в городах давно налажены устойчивые каналы. На подъездах часто можно увидеть объявления о продаже картофеля мешками с доставкой на дом. Скорее всего, действительно, и фермерам нужно созреть для работы с оптовиками, да и самим оптовикам еще подрасти. Как любят говорить наверху, выкристаллизоваться в наших непростых условиях не то постсоветского капитализма, не то капитального постсоциализма.



