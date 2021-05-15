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В Минске задержали группу людей, которые представлялись в Viber сотрудниками банка
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба МВД
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Утверждается, что задержанные занимались вишингом: под видом банковских работников позвонили женщине в Viber и якобы для защиты ее счета выведали коды из поступивших ей СМС-сообщений.
С помощью этих кодов молодые люди вывели электронные деньги с депозита на подставные карт-счета и обналичили их в разных банкоматах Минска. Всего потерпевшая лишилась более 110 тыс. долларов.
— Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили
В ведомстве рекомендуют не вступать в разговоры с позвонившим работником банка.
— Мошенники активно пользуются IP-телефонией, что позволяет им использовать номера, похожие на номера банков или совпадающие с ними полностью. Следует уточнить фамилию сотрудника, завершить разговор и самим перезвонить в свой банк, — подытоживает пресс-служба.
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Их обвиняют в похищении 110 тысяч долларов.
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