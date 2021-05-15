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В Минске задержали группу людей, которые представлялись в Viber сотрудниками банка

15.05.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба МВД сообщила о задержании членов преступной группы, похитивших со счета минчанки крупную сумму, — утверждается, что задержанные сделали это при помощи мессенджера, как и в предыдущих случаях.


Скриншот из видео. Источник: МВД Беларуси

По словам замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Владимира Зайцева, всех задержали одновременно в различных районах столицы.

Утверждается, что задержанные занимались вишингом: под видом банковских работников позвонили женщине в Viber и якобы для защиты ее счета выведали коды из поступивших ей СМС-сообщений.

С помощью этих кодов молодые люди вывели электронные деньги с депозита на подставные карт-счета и обналичили их в разных банкоматах Минска. Всего потерпевшая лишилась более 110 тыс. долларов.

— Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, — сообщает пресс-служба.

В ведомстве рекомендуют не вступать в разговоры с позвонившим работником банка.

— Мошенники активно пользуются IP-телефонией, что позволяет им использовать номера, похожие на номера банков или совпадающие с ними полностью. Следует уточнить фамилию сотрудника, завершить разговор и самим перезвонить в свой банк, — подытоживает пресс-служба.

 
Теги: Минск
 
 
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