Какие курсы доллара и евро установили 15 мая обменники

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 15 мая

На торгах курс доллара упал на 0,22% — до 2,52 рубля (данные на 10.22), курс российского рубля снизился на 0,27% — до 3,4051 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24), а курс евро «стоит» на месте — 3,0597 рубля (данные на 10.24).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,57 рубля (БТА Банк), а ниже всего — 2,53 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 2,521 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Статусбанке — 3,065 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,057 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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