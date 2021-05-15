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Под Смоленском столкнулись грузовик и микроавтобус — пострадали 13 белорусов (видео)
Источник материала: Onliner
«Утром 15 мая, около 6:35, на 298-м километре трассы М1 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик Volvo, в результате чего пострадали 13 человек, —
В результате ДТП оба автомобиля опрокинулись. Сообщается, что в микроавтобусе находилось 20 человек, все они граждане Республики Беларусь. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «По предварительной версии, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции 33-летним водителем большегруза», —
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«Утром 15 мая, около 6:35, на 298-м километре трассы М1 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик Volvo, в результате чего пострадали 13 человек, — сообщает ТАСС со...
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