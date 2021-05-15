ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Смоленском столкнулись грузовик и микроавтобус — пострадали 13 белорусов (видео)

15.05.2021 11:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Утром 15 мая, около 6:35, на 298-м километре трассы М1 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик Volvo, в результате чего пострадали 13 человек,сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области. — Все они доставлены в Сафоновскую больницу».

В результате ДТП оба автомобиля опрокинулись. Сообщается, что в микроавтобусе находилось 20 человек, все они граждане Республики Беларусь. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «По предварительной версии, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции 33-летним водителем большегруза»,сообщила начальник пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Утром 15 мая, около 6:35, на 298-м километре трассы М1 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик Volvo, в результате чего пострадали 13 человек, — сообщает ТАСС со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 15 мая: что ждет все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by