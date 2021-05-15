Под Смоленском столкнулись грузовик и микроавтобус — пострадали 13 белорусов (видео)

Источник материала: Onliner

«Утром 15 мая, около 6:35, на 298-м километре трассы М1 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик Volvo, в результате чего пострадали 13 человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области. — Все они доставлены в Сафоновскую больницу».

В результате ДТП оба автомобиля опрокинулись. Сообщается, что в микроавтобусе находилось 20 человек, все они граждане Республики Беларусь. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «По предварительной версии, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции 33-летним водителем большегруза», — сообщила начальник пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева.