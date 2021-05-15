Прекратилась запись на вакцинацию от COVID-19 в Expobel. Почему?

Источник материала: Onliner

Восьмого мая в минском ТЦ Expobel с ажиотажем открылся пункт вакцинации от ковида. Это единственный такой объект, работавший вне медицинских учреждений. Тогда к нему выстраивались порядочные очереди; позже процесс отрегулировали, введя электронную запись. Она продержалась пятеро суток, теперь записаться уже нельзя и в живую очередь вставать бесполезно. При этом прививки здесь пока продолжаются. Что происходит?

Директор ТЦ Андрей Гомон так описал нам развитие событий:

— Запись приостановлена. Но никто не говорит о закрытии пункта. Опыт его работы оказался весьма хорошим, он успешно работает, это видно по количеству желающих сделать здесь прививку. Expobel продолжает участвовать в вакцинации населения. Сейчас, ввиду того, что, как нам говорят врачи, много вакцин уже разошлось по поликлиникам и с точки зрения соблюдения медицинских протоколов медикам удобнее прививать людей в медицинских учреждениях. Поэтому они перенаправляют свои усилия.

Что это значит для простых гражданских? В Expobel до 18 мая продолжат вакцинировать всех, кто успел записаться. Также здесь введут второй компонент вакцины тем, кто уже получил первую дозу. Дальше, говорит директор, «будем смотреть по ситуации». Подтвердить окончательное закрытие пункта он не берется:

— Непонятно, как будут развиваться события. Объект необходим, но пока не могу сказать, как он будет дальше работать. Сейчас определяется его судьба.

Всего, по словам Гомона, за эту неделю через пункт в торговом центре прошли больше тысячи человек.