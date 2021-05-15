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В Москве замечен новый Haval Jolion. Что это за модель?

15.05.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько дней назад в Москве был замечен компактный кроссовер Haval Jolion. Для тех, кто не следит за новинками китайского бренда, эта модель ни о чем не говорит. Но по факту Jolion ждут на рынке уже давно.

Автомобиль выпускают в Тульской области без малого месяц. Но в продажу паркетник еще не попал. В линейке Haval российской сборки этот SUV пришел на смену H5.

Российский импортер Haval обещает провести презентацию машины 18 мая. Тогда же стартуют предзаказы. Габаритная длина кузова Jolion достигает 4472 мм, а размер колесной базы — 2700 мм. Это типичный представитель сегмента С-SUV. В движение машину приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л. с. (тяга — 210 Н·м). Клиентам предлагают выбор между 6-МКП и роботизированной коробкой передач.

Haval H2 I, 2016 г.в., 39 467 км
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
37 833 р.
14 980$ / 12 365€
Haval H2 I, 2016 г.в., 94 602 км
белый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
32 830 р.
12 999$ / 10 730€
Haval H6 I, 2019 г.в., 13 000 км
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
40 410 р.
16 000$ / 13 207€
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Несколько дней назад в Москве был замечен компактный кроссовер Haval Jolion. Для тех, кто не следит за новинками китайского бренда, эта модель ни о чем не говорит. Но по...
 
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