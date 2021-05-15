|
В Москве замечен новый Haval Jolion. Что это за модель?
Источник материала: Onliner
Несколько дней назад в Москве был замечен компактный кроссовер Haval Jolion. Для тех, кто не следит за новинками китайского бренда, эта модель ни о чем не говорит. Но по факту Jolion ждут на рынке уже давно.
Автомобиль выпускают в Тульской области без малого месяц. Но в продажу паркетник еще не попал. В линейке Haval российской сборки этот SUV пришел на смену H5.
Российский импортер Haval обещает провести презентацию машины 18 мая. Тогда же стартуют предзаказы. Габаритная длина кузова Jolion достигает 4472 мм, а размер колесной базы — 2700 мм. Это типичный представитель сегмента С-SUV. В движение машину приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л. с. (тяга — 210 Н·м). Клиентам предлагают выбор между 6-МКП и роботизированной коробкой передач.
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
белый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад в Москве был замечен компактный кроссовер Haval Jolion. Для тех, кто не следит за новинками китайского бренда, эта модель ни о чем не говорит. Но по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)