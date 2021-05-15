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В Новосибирске провели чемпионат по скоростному копанию могил
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Мероприятие «могильный беспредел», организованное при участии Союза ритуальных организаций «Наследие», состоялось в пятницу в парке «Каменка» при городском крематории.
Работники ритуальных служб из регионов РФ и стран СНГ старше 18 лет соревновались за первый приз чемпионата в размере 30 тысяч рублей.
От участников требовалось выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.
Первый приз забрали отец и сын из Омска. Судьи подтвердили глубину вырытой могилы линейкой, убедились, что внутрь помещается гроб, а также оценили аккуратность получившейся ямы.
Изначально конкурс планировали провести во Владивостоке, затем из-за пандемии перенесли в Омск, но в конечном итоге выбор остановился на новосибирском крематории, который известен своим музеем ритуальной культуры.
Перенос обосновали тем, что копание могил с соблюдением социальной дистанции «противоречит духу соревнований», сообщало прошлым летом издание «Тайга.инфо».
По мнению организаторов, «Могильный беспредел» повысит уровень исполнения похоронных работ и привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.
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Мероприятие «могильный беспредел» состоялось в пятницу в парке «Каменка».
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