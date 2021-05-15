Источник материала: UDF



Кадр из видео

Сегодня в Новосибирске при местном крематории проходят соревнования по копке могил на скорость. Для победы участникам необходимо также соблюсти два критерия: размер ямы и ее аккуратность.



Видео: инстаграм Александра Кряжева. https://t.co/ng2QLfijrm pic.twitter.com/U0H4NqVD1N — SOTA (@SotaVision) May 14, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новосибирске провели чемпионат по скоростному копанию могил Мероприятие «могильный беспредел» состоялось в пятницу в парке «Каменка».

Мероприятие «могильный беспредел», организованное при участии Союза ритуальных организаций «Наследие», состоялось в пятницу в парке «Каменка» при городском крематории.Работники ритуальных служб из регионов РФ и стран СНГ старше 18 лет соревновались за первый приз чемпионата в размере 30 тысяч рублей.От участников требовалось выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.Первый приз забрали отец и сын из Омска. Судьи подтвердили глубину вырытой могилы линейкой, убедились, что внутрь помещается гроб, а также оценили аккуратность получившейся ямы.Изначально конкурс планировали провести во Владивостоке, затем из-за пандемии перенесли в Омск, но в конечном итоге выбор остановился на новосибирском крематории, который известен своим музеем ритуальной культуры.Перенос обосновали тем, что копание могил с соблюдением социальной дистанции «противоречит духу соревнований», сообщало прошлым летом издание «Тайга.инфо».По мнению организаторов, «Могильный беспредел» повысит уровень исполнения похоронных работ и привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.