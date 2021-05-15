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В Лидском районе лоб в лоб столкнулись BMW и Peugeot - пострадали пять человек
Источник материала: Tut.by
Пять человек получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 14 мая близи деревни Лозяны Лидского района,
Предварительно установлено, что 18-летний водитель BMW на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot, которым управлял 61-летний житель Лиды.
В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи 55-летнюю пассажирку BMW отпустили домой, остальных госпитализировали.
В ГАИ отметили, что все находившиеся в автомобилях люди были пристегнуты ремнями безопасности.
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В ГАИ отметили, что все находившиеся в автомобилях люди были пристегнуты ремнями безопасности.
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