В Лидском районе лоб в лоб столкнулись BMW и Peugeot - пострадали пять человек

Источник материала: Tut.by

Пять человек получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 14 мая близи деревни Лозяны Лидского района, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что 18-летний водитель BMW на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot, которым управлял 61-летний житель Лиды.

В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи 55-летнюю пассажирку BMW отпустили домой, остальных госпитализировали.



Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что все находившиеся в автомобилях люди были пристегнуты ремнями безопасности.

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