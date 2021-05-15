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Китай впервые успешно посадил космический аппарат на поверхность Марса

15.05.2021 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку в заранее выбранном районе равнины Утопия. Об успехе сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), пишет TJournal.

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода «Чжучжун», названного в честь китайского бога огня. В ближайшее время он должен развернуть работу на поверхности Марса и начать исследование планеты. Команда аппарата пока не показала реальных снимков, но поделилась роликом-симуляцией посадки.

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года. Он вышел на опорную орбиту Марса 24 февраля 2021 года и с тех пор готовился к посадке, присылая снимки с орбиты. Главная цель миссии — изучить почву и атмосферу планеты, сделать снимки, создать карты, изучить состав камней и грунта, а также найти воду или признаки существования жизни в прошлом.

Китай — третья страна, которой удалось совершить посадку на Марсе. Американцы запустили свои первые аппараты Viking-1 и Viking-2 в 1976 году. А советский аппарат «Марс‑3» совершил посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года, однако связь с ним потерялась уже через 20 секунд.

 
 
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Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года.
 
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