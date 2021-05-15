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Что сделать, когда заболела шея? Мануальный терапевт дает несколько советов
Источник материала: Tut.by
Что делать, если заболела шея: растирать, разрабатывать вращением, а может, согревать? Мануальный терапевт Антон Татур объясняет, что действительно сможет помочь, а что только усугубит ситуацию.
— Боль в шее может быть неспецифической и специфической. Причину неспецифической часто определить невозможно. Как правило, она связана с дисфункцией, возникающей в межпозвонковых суставах, глубоких мышцах-стабилизаторах позвоночника, — и может появляться из-за незначительных деформаций шейного отдела позвоночника, растяжения глубоких связок шеи, неловкого движения, локального переохлаждения, длительного вынужденного положения головы, перенапряжения шейных мышц (например, длительное фиксированное положение перед компьютером со склоненной головой).
Специфические боли в шейном отделе позвоночника встречаются значительно реже. Их причиной может быть какой-то патологический процесс, скажем, грыжа межпозвонкового диска, поражение позвонка опухолевым процессом или перелом позвонка.
Не надо специально делать больно
Основная функция боли — оповещение организма о травме или опасном воздействии, которое надо остановить. Поэтому при остром болевом синдроме не надо делать того, что доставляет боль. Следует избегать тех движений, при которых болевые ощущения усиливаются. Но в то же время при неспецифических болях не рекомендуется постельный режим или ношение фиксирующих воротников.
Обезболивающие не действуют на причину
При появлении боли в шее многие принимают обезболивающие препараты (НПВС, парацетамол). В целом это оправдано, но при применении лекарственных средств надо помнить: их прием убирает боль, но не избавляет от причины, которая ее вызывает. Если вы выпили обезболивающий препарат и болевой синдром ушел — это еще не значит, что можно возвращать нагрузку на прежний уровень: этим можно усугубить состояние.
Холод и тепло могут помочь при травме
Как правило, прикладывание холода и/или тепла рекомендовано при травматическом повреждении, растяжении мышц и связок. В случае травмы есть общая рекомендация: нужно прикладывать холод в период 24−48 часов после травмы для уменьшения отека травмированных тканей. После этого может понадобиться прогревание с использованием специальных грелок или других способов.
Процедуры охлаждения и прогревания не рекомендуется применять дольше 20 минут. Их нужно делать с обязательным перерывом не менее чем в 40 минут.
При более глубокой патологии (в области фасеточных суставов, межпозвонкового диска, глубоких мышц) ни тепло, ни холод не проникнут достаточно глубоко, чтобы обеспечить какое-либо воздействие на нужные структуры. В таком случае важно избегать очень резкого перепада температур.
Шею не в остром периоде можно пробовать массажировать
В острейшем периоде, когда даже прикосновение к мышце вызывает боль, от каких-либо активных действий надо воздержаться. При стихании боли самомассаж и разминание мышц не помешают, особенно когда боль локализована в подзатылочной области: самомассаж позволит хотя бы на время снизить неприятные ощущения.
Как его делать: нужно плавными мягкими движениями постепенно разминать сначала поверхностные слои, постепенно можно усиливать воздействие на более глубокие. При этом категорически нельзя делать что-либо резко, давить на позвонки, пытаться что-то «вправить».
«Растягивание» мышц не всем пойдет на пользу
Если вам хочется «растягивать» мышцы, то тут нужно понимать, что именно вызвало боль. Одно дело лечение при остром болевом синдроме пациента, который повредил себе мышцу на тренировке, — тут будут противопоказаны растягивания, которые могут еще больше травмировать. Другое — хроническая боль.
При отсутствии травмы, при подостром или хроническом течении можно посоветовать несколько относительно универсальных упражнений для растяжения мышц, которые могут помочь купировать боли или неприятные ощущения.
При выполнении любых манипуляций помните: ничего нельзя делать через боль. Если при выполнении данных упражнений болевой синдром усиливается, боль отдает в руку, голову, выполнение упражнений необходимо прекратить.
Когда боль в шее особенно опасна?
Неспецифические боли в шее, как правило, проходят без каких-либо активных действий. Однако важно определить те случаи, когда этот симптом может скрывать опасные состояния. Вот на что при появлении боли в шее еще стоит обратить внимание:
При наличии какого-либо из этих маркеров нужно обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением.
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Что делать, если заболела шея: растирать, вращать ей через силу, чтобы разработать, а может, согревать? Мануальный терапевт Антон Татур объясняет, что из этого...
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