Раскрыты новые эксклюзивы для PlayStation

Источник материала: Tut.by

Sony готовит 25 игр для своей новой приставки. Об этом сообщает издание Wired , а также Lenta.ru .





О расширении числа игровых эксклюзивов для консоли нового поколения заявил руководитель PlayStation Studio и бывший глава Guerrilla Games Хермен Хульст (Hermen Hulst). По его словам, компания намерена выпустить 25 тайтлов. При этом половина из них окажутся совершенно новыми сериями.

Раскрывая планы компании, Хульст заметил, что не все из запланированных тайтлов станут крупными блокбастерами, так как идет работа и над инди-проектами. «Невероятное разнообразие исходит из самых разных регионов. Большие, маленькие, разные игры», — подытожил топ-менеджер Sony. Специалист заметил, что корпорация заинтересована привлечь все больше разработчиков и буквально спасла некоторые студии во время пандемии, заинтересовав их в создании игр для PS.

В разговоре с журналистами Wired также принял участие генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan). Топ-менеджер выразил надежду на то, что консоль PS5 может в ближайшие месяцы появиться в продаже. «Мы ожидаем рост производства в течение лета и, безусловно, во второй половине года, и мы надеемся увидеть какое-то возвращение к нормальному состоянию с точки зрения баланса между спросом и предложением», — подчеркнул Райан.

На данный момент известно, что в ближайшие месяцы для PS5 выйдут четыре эксклюзивных тайтла. Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart и God of War: Ragnarok появятся до конца 2021 года, Gran Turismo 7 выйдет в 2022 году.

В конце апреля глава Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан заявил, что новая консоль получит большее количество эксклюзивов, чем выходило на какой-либо консоли PlayStation ранее. «Мы постепенно и неуклонно продолжаем инвестировать в высококачественные тайтлы для PS», — уточнил Райан.