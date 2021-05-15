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Семен Слепаков подтвердил, что развелся с женой

15.05.2021 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семен Слепаков подтвердил свой развод с женой. Слухи о нем появились еще в 2019 году, когда об этом проговорилась Ксения Собчак, назвав шоумена «завидным женихом». В кулуарах тогда говорили и о новом романе Слепакова — с 38-летней актрисой Светланой Ходченковой, пишет spletnik.


Фото: instagram.com/slepakovsemyon

И вот Семен все-таки решил признать состоявшийся развод. Сделал он это в фирменной стихотворной форме.

— Теперь пару слов про мою семью, сейчас и на это свет пролью. Я в браке давно уже не состою. Не буду вас утомлять деталями. Грустно, но се ля ви — нас прошлой осенью развели, — написал Слепаков.

Вообще, его новое произведение адресовано тем, кто обвинил его в поддержке действующей власти и симпатиях к Кремлю после того, как он выразил скептическое отношение к оппозиционным протестам. Критическое стихотворение про оппозицию в РФ поэт и шоумен опубликовал в январе (почитайте, как на это отреагировал Максим Галкин).

Напомним, что жена Слепакова, Карина, работала юристом и не была связана с миром шоу-бизнеса. Поженились они в 2012 году. Детей у пары не было.

 
 
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