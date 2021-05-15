В Германии стартовало производство самого роскошного электромобиля Mercedes

Источник материала: Tut.by

Компания Mercedes приступила к выпуску своей флагманской электрической модели — лифтбека EQS (все подробности о нем тут ), сборка которого вместе с новым седаном S-класса организована на предприятии Factory 56 в Зиндельфингене.





Главная особенность фабрики, на строительство которой ушло немногим более двух лет, — это отсутствие традиционного конвейера: вместо него используются автономные платформы (всего их задействовано свыше 400), которые перевозят собираемые машины от одного поста к другому. Благодаря такому подходу можно гибко изменять количество сборочных линий и повышать гибкость всего сборочного цеха без необходимости перестройки здания. В перспективе в зависимости от спроса на Factory 56 в кратчайшие сроки может быть освоен выпуск любой модели Mercedes — от компактных хетчбэков до полноразмерных кроссоверов.





Станки и производственное оборудование на предприятии, где в две смены работают более 1500 сотрудников, интегрированы в общую сеть, также введен полностью безбумажный документооборот. На крыше Factory 56 установлена фотовольтаическая система, которая обеспечивает до 30% потребностей предприятия в электроэнергии ежегодно. Примерно 40% площади крыши занято растениями.









Дебютирует EQS на рынке с двумя вариантами силовых установок — с одним (333 л.с.) или двумя электродвигателями (523 л.с.). Обещанный пробег на одной зарядке батареи емкостью 107,8 кВт·ч — до 770 км.





Напомним, что в этом году была представлена еще одна модель EQ-семейства — это кроссовер EQB . Во втором полугодии ожидается премьера электрического седана EQE. По плану менее чем через два года семейство Mercedes EQ будет представлено более чем десятью электрическими моделями во всех сегментах.