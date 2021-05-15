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В Германии стартовало производство самого роскошного электромобиля Mercedes
Источник материала: Tut.by
Компания Mercedes приступила к выпуску своей флагманской электрической модели — лифтбека EQS (все подробности о нем
Главная особенность фабрики, на строительство которой ушло немногим более двух лет, — это отсутствие традиционного конвейера: вместо него используются автономные платформы (всего их задействовано свыше 400), которые перевозят собираемые машины от одного поста к другому. Благодаря такому подходу можно гибко изменять количество сборочных линий и повышать гибкость всего сборочного цеха без необходимости перестройки здания. В перспективе в зависимости от спроса на Factory 56 в кратчайшие сроки может быть освоен выпуск любой модели Mercedes — от компактных хетчбэков до полноразмерных кроссоверов.
Станки и производственное оборудование на предприятии, где в две смены работают более 1500 сотрудников, интегрированы в общую сеть, также введен полностью безбумажный документооборот. На крыше Factory 56 установлена фотовольтаическая система, которая обеспечивает до 30% потребностей предприятия в электроэнергии ежегодно. Примерно 40% площади крыши занято растениями.
Дебютирует EQS на рынке с двумя вариантами силовых установок — с одним (333 л.с.) или двумя электродвигателями (523 л.с.). Обещанный пробег на одной зарядке батареи емкостью 107,8 кВт·ч — до 770 км.
Напомним, что в этом году была представлена еще одна модель EQ-семейства — это кроссовер
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Компания Mercedes приступила к выпуску своей флагманской электрической модели - лифтбека EQS, сборка которого вместе с новым седаном S-класса организована на...
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