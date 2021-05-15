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Матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана отменен. У одного из игроков коронавирус

15.05.2021 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Товарищеский матч между сборными Беларуси и Казахстана, который должен был пройти 15 мая, отменен, сообщает hockey.by.


Фото: hockey.by

14 мая после прохождения очередного ПЦР-тестирования у представителя делегации сборной Казахстана был выявлен положительный результат на COVID-19. Повторный тест также дал положительный результат, поэтому данный представитель сборной был отправлен на десятидневную самоизоляцию.

Вечером 14 мая все представители сборной Казахстана сдали анализы на наличие антител. По результатам тестирования организационный комитет чемпионата мира — 2021 разрешил сборной Казахстана продолжить тренировочный процесс без проведения матча против сборной Беларуси для минимизации рисков перед началом чемпионата мира.

Начиная с 16 мая все участники турнира уходят на запланированную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновляется по утвержденному ранее графику.

Напомним, сборные Беларуси и Казахстана уже провели один матч. Команда Захарова уступила со счетом 0:2.

 
 
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