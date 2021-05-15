Политзаключенного Павла Северинца признали склонным к экстремизму

Политзаключенного Павла Северинца в тюрьме признали склонным к экстремизму, сообщила его жена Ольга Северинец в социальной сети.





«Это в теории влечет за собой целый комплекс мер, который подбирается к каждому индивидуально, насколько я поняла из описаний других родных. Нужно это только для того, чтобы ломать человека в тюрьме, — пишет супруга Северинца. — В итоге нам от Паши перестали приходить письма. В его камере провели такой шмон, что с матрасом выставили за дверь не только его, как «экстремиста», но и всех остальных сокамерников, намекая, что терпят они вот из-за этого одного».

Она также сообщила, что суд над Павлом продолжается «в довольно быстром темпе, а это значит, что через пару недель мы можем узнать приговор». «На процессе Павел молчит. Он не говорит ничего, не отвечает на вопросы. Он подчеркивал этот момент несколько раз в письмах. Говорит, что все, что хотел, он сказал в своих книгах. Это очень важно для него. Прошу обратить на это внимание СМИ и друзей», — отметила Ольга Северинец.

Как сообщалось, в Могилеве 12 мая начался суд над Северинцем, который является сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», а также активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем, Павлом Юхневичем, Дмитрием Козловым, Максимом Винярским, Андреем Войничем и блогером Ириной Счастной. Процесс проходит в закрытом режиме. В Могилевском областном суде пояснили, что дело решили рассматривать на закрытом заседании, так как «материалы относятся к тайне», которая «охраняется законом».

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

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