Могилевского журналиста Александра Бураков осудили на 20 суток административного ареста за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий повторно в течение года.





Журналист был задержан 12 мая неподалеку от здания Могилевского областного суда, где в тот день начался закрытый процесс над сопредседателем оргкомитета партии «Белорусская христианского демократия» Павлом Северинцем и активистами кампании «Европейская Беларусь».

Судили Буракова по скайпу. Дело рассматривала судья Ленинского суда Могилева Татьяна Костюк.

Трое суток Бураков находится в изоляторе, где, как ранее заявляли родственники журналиста, объявил голодовку. Это подтвердил и сам Бураков, который назвал условия содержания в изоляторе «реальным концлагерем — спать не дают, голыми ставят в коридоре».

Напомним, что пресс-служба УВД Могилевского облисполкома опровергала сообщения о том, что задержанные могилевские журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку .

«Официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало. 13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», — утверждалось в пресс-релизе.

Согласно озвученным в суде материалам дела, Бураков участвовал в несанкционированном пикетировании у здания областного суда в группе людей для «поддержки кампании "Европейская Беларусь" и Павла Северинца».

Своей вины Бураков не признал. Он заявил, что находился у здания областного суда, так как выполнял задание редакции для сайта издания «Немецкая волна» (Deutsche Welle), с которым сотрудничает; должен был пообщаться с родственниками обвиняемых и сделать фотографии.

После требования милиции покинуть площадку у суда, покинул ее и был задержан за сотню метров от здания.

По словам сотрудника Ленинского РОВД Василия Корниенко, Бураков был в здании суда и фотографировал, в связи с чем ему было сделано замечание. Милиционер не смог ответить на вопрос адвоката обвиняемого, можно ли в суде фотографировать.

По словам милиционера, у суда Бураков находился в группе граждан и также фотографировал («держал телефон в сторону людей»). Так как требование разойтись игнорировалось присутствующими, говорил милиционер, началось задержание граждан.

По словам милиционера, призывы собраться у суда появились в одном из телеграм-каналов.

Тем временем МИД Германии выясняет обстоятельства задержания Александра Буракова, который сотрудничает с медиакомпанией Deutsche Welle. Об этом сообщил 14 мая официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.