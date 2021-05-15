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Евро растет утром в субботу
Источник материала: Навiны
Европейская валюта набирает в весе на открытии торгов БВФБ в рабочую субботу, 15 мая.
По данным на 11:00, евро растет на 0,0009 пункта и торгуется на отметке 3,0605 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты падают:
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Европейская валюта набирает в весе на открытии торгов БВФБ в рабочую субботу, 15 мая.
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