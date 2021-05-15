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Евро растет утром в субботу

15.05.2021 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская валюта набирает в весе на открытии торгов БВФБ в рабочую субботу, 15 мая.

Евро растет утром в субботу

По данным на 11:00, евро растет на 0,0009 пункта и торгуется на отметке 3,0605 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают:

  • российский рубль — 3,4056 белорусского рубля за 100 российских (-0,0086 пункта);
  • доллар — 2,5214 белорусского рубля (-0,0042 пункта).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Европейская валюта набирает в весе на открытии торгов БВФБ в рабочую субботу, 15 мая.
 
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