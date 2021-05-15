Евро растет утром в субботу

Европейская валюта набирает в весе на открытии торгов БВФБ в рабочую субботу, 15 мая.





По данным на 11:00, евро растет на 0,0009 пункта и торгуется на отметке 3,0605 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают:

российский рубль — 3,4056 белорусского рубля за 100 российских (-0,0086 пункта);

доллар — 2,5214 белорусского рубля (-0,0042 пункта).

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