Власти собираются разместить в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

Власти Беларуси намерены разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей, что составляет более 1,35 млрд долларов США по текущему курсу. Это следует из подписанного Александром Лукашенко указа №183 от 13 мая, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.





Документ принят «в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь» и вступил в силу со дня подписания.

Совету министров поручено осуществить в 2021–2023 годах «привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1.092 дней».

Полученные от размещения госбумаг средства будут зачислены на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открытый в российском «Газпромбанке».

Указом предусмотрено, что в при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться отказ Беларуси от иммунитета: от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и (или) арбитражного решений; в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и (или) арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и (или) вытекающим из эмиссионных документов.

Внешний госдолг в январе—марте 2021 года составил 18,1 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов, или на 2,4%.

В недавнем сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings говорится, что в текущем году Беларуси на погашение внешнего госдолга необходимо выделить почти 2,4 млрд долларов.

«Из 2,39 млрд долларов погашений внешнего долга около 45% причитается России, еще 17% — Евразийскому фонду стабилизации и развития и 22% — Китаю. С Россией согласовано получение выплаты в размере 500 млн долларов, и власти будут использовать 1,6 млрд долларов валютных доходов бюджета и российский и внутренний рынки для покрытия остальной части выплат», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch обращает внимание, что в 2022 году сумма погашения внешнего валютного долга будет примерно такой же, а в 2023-м увеличится до 3,5 млрд долларов ввиду наступления срока погашения по еврооблигациям.

В Минфине ранее сообщали, что в 2021 году для рефинансирования платежей по госдолгу планируется привлечь несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов США, и половина этой суммы будет привлечена из России в виде государственного кредита.

«Начаты также организационные мероприятия для обеспечения возможности размещения облигаций на территории России. Помимо этого прорабатывается возможность привлечения заимствований у международных финансовых организаций в 2022 году, переговоры с которыми находятся в активной стадии», — сказала замминистра финансов Ольга Тарасевич во время круглого стола, организованного в марте в Минске российским агентством Cbonds.

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