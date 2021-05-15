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МИД Беларуси отреагировал на обострение конфликта Израиля и Палестины

15.05.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз озвучил позицию МИД Беларуси по поводу обострения палестино-израильского противостояния, соответствующий текст размещен на официальном сайте ведомства. 

© REUTERS / MOHAMMED SALEM
Продолжение конфликта в секторе Газа: новые бомбежки и погибшие дети

"С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта. Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем, мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии", - заявил Глаз.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь всегда последовательно выступает за примат Международного права в межгосударственных отношениях.

"Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, также как и отстаивание своих интересов должны осуществляться в рамках международно-правового поля",

В Беларуси рассчитывают, что скорейшая деэскалация ситуации возможна благодаря использованию политико-дипломатических механизмов.

Обострение конфликта

Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. Суммарно за это время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на утро субботы, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 126 человек, более 950 получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском МИД считают, что "не в праве поучать кого-то" и рассчитывают на скорейшую деэскалацию конфликта усилиями политиков и дипломатов.
 
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