МИД Беларуси отреагировал на обострение конфликта Израиля и Палестины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз озвучил позицию МИД Беларуси по поводу обострения палестино-израильского противостояния, соответствующий текст размещен на официальном сайте ведомства.

"С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта. Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем, мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии", - заявил Глаз.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь всегда последовательно выступает за примат Международного права в межгосударственных отношениях.

"Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, также как и отстаивание своих интересов должны осуществляться в рамках международно-правового поля",

В Беларуси рассчитывают, что скорейшая деэскалация ситуации возможна благодаря использованию политико-дипломатических механизмов.

Обострение конфликта

Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. Суммарно за это время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на утро субботы, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 126 человек, более 950 получили ранения.