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Автономное такси остановилось на перекрестке, а потом пыталось скрыться от службы поддержки

15.05.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Аризоне (США) активно испытывают автономные минивэны Waymo в качестве автомобилей такси. Хотя по статистике автопилот уже сегодня является более безопасным для пассажиров, чем человек-водитель, не все поездки в Waymo проходят гладко. Один из пользователей опубликовал видео с необычным инцидентом. 

Минивэн застрял на перекрестке в городе Чандлер. Пассажир связался со службой поддержки и сообщил о проблеме. Бригада специалистов Waymo направилась к месту происшествия. Но как только они приехали, автономный минивэн неожиданно «проснулся» и словно попытался скрыться от службы поддержки. После этого он полностью остановился и заблокировал движение. Видео, снятое из салона, дает представление о том, как сейчас работают самые современные автономные машины. Производители такие ролики, конечно, не публикуют: там хватает «неуклюжих» моментов.

В автомобилях Waymo используется автопилот 4-го поколения, когда машина может полностью передвигаться без водителя. Но в случае нештатной ситуации специалисты компании приезжают на место «поломки» и садятся за руль. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, имеет в своем парке около 600 автономных автомобилей. 300 из них работают в такси в зоне обслуживания площадью около 100 квадратных миль в нескольких городах Аризоны, где это законодательно разрешено.

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В Аризоне (США) активно испытывают автономные минивэны Waymo в качестве автомобилей такси. Хотя по статистике автопилот уже сегодня является более безопасным для...
 
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