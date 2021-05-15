|
Автономное такси остановилось на перекрестке, а потом пыталось скрыться от службы поддержки
Источник материала: Onliner
В Аризоне (США) активно испытывают автономные минивэны Waymo в качестве автомобилей такси. Хотя по статистике автопилот уже сегодня является более безопасным для пассажиров, чем человек-водитель, не все поездки в Waymo проходят гладко. Один из пользователей опубликовал видео с необычным инцидентом.
Минивэн застрял на перекрестке в городе Чандлер. Пассажир связался со службой поддержки и сообщил о проблеме. Бригада специалистов Waymo направилась к месту происшествия. Но как только они приехали, автономный минивэн неожиданно «проснулся» и словно попытался скрыться от службы поддержки. После этого он полностью остановился и заблокировал движение. Видео, снятое из салона, дает представление о том, как сейчас работают самые современные автономные машины. Производители такие ролики, конечно, не публикуют: там хватает «неуклюжих» моментов.
В автомобилях Waymo используется автопилот 4-го поколения, когда машина может полностью передвигаться без водителя. Но в случае нештатной ситуации специалисты компании приезжают на место «поломки» и садятся за руль. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, имеет в своем парке около 600 автономных автомобилей. 300 из них работают в такси в зоне обслуживания площадью около 100 квадратных миль в нескольких городах Аризоны, где это законодательно разрешено.
черный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
черный, седан, электро, автоматическая, полный привод
бордовый, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Аризоне (США) активно испытывают автономные минивэны Waymo в качестве автомобилей такси. Хотя по статистике автопилот уже сегодня является более безопасным для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)