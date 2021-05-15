Узнали, что случилось с этой Lada Largus

Источник материала: Onliner

На днях в редакцию Onliner обратился один из наших читателей. На улице Клары Цеткин, недалеко от площади Богушевича он заметил в стороне от проезжей части стоящий автомобиль Lada Largus со страшными повреждениями. Рядом дерево, которое выглядит вполне целым. Что произошло с машиной?

Читатель уточнил, что видел машину напротив здания Горремавтодора Мингорисполкома (улица Клары Цеткин, 49), это примерно по центру участка улицы Клары Цеткин, между площадью Богушевича и улицей Кальварийской.





У Lada Largus характерные повреждения для наезда на препятствие вроде дерева или мачты уличного освещения, если представить, что машина влетела в это препятствие днищем. Автомобиль выгнут, удар пришелся почти по центру, чуть ближе к задней части. Стекла разбиты, кажется, что ни один элемент автомобиля после инцидента не остался целым.

— Поблизости нет ни экипажей ГАИ, ни скорой, ни спасателей. Что произошло, не понятно, — рассказал корреспонденту Onliner читатель.

Нам удалось выяснить некоторые дополнительные сведения в ГАИ Московского района. Там сообщили, что за последнее время такого ДТП с Lada Largus, в котором автомобиль мог бы получить подобные повреждения, не фиксировалось. Кроме того, машина находится на стоянке в стороне от проезжей части. Дерево, которое видно на фото, целое, характерных для автомобильной аварии повреждений на нем нет. По нашей информации, авто находится там уже достаточно продолжительное время, пугая проезжающих мимо водителей. Очевидно, авария произошла где-то в другом месте, после чего то, что осталось от Lada, привезли на стоянку.





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Многие наши читатели, увидев эту Lada Largus, вспомнили ДТП, которое случилось в Шабанах в начале апреля. По информации ГАИ, рано утром водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Lada, двигался по улице Селицкого со стороны поселка Королищевичи в направлении улицы Алеся Бачило. Напротив дома №39 по улице Селицкого он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на осветительную мачту и забор. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Повреждения, полученные автомобилем в той аварии, очень схожи с тем, что мы видим на фото с улицы Клары Цеткин, дополнительные снимки нам прислал один из читателей.









Вместе с тем были и другие версии. В частности, некоторые посчитали, что разбитый автомобиль, стоящий на всеобщем обозрении вблизи проезжей части на улице с интенсивным движением, — это что-то вроде профилактической акции. К таким приемам иной раз действительно прибегали, используя для воздействия разбитые в ДТП авто или фото с мест серьезных аварий. Но будь это акцией, мы бы наверняка узнали об этом от ГАИ. Поэтому с большей долей вероятности автомобиль помещен на парковочное место без дополнительного умысла.







