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Биткоин приболел? Курс упал до $48,4 тысячи и стремится вниз
Источник материала: Onliner
Никогда такого не было, и вот снова: биткоин, побывав на вершине курсовых качелей, вновь начал «корректироваться» и сбавил обороты. На днях он уже опускался ниже $50 тыс. за единицу, однако затем отыграл часть потери. Однако тенденция сохранилась, и сейчас он торгуется на уровне ниже $49 тыс. за «монету».
График курса выглядит пессимистично, но такое бывало и раньше. Минимальный курс по итогам 24 часов составил, по
По мнению экспертов, снижение курса биткоина может негативно сказаться на стоимости акций Coinbase Global, которая зависима именно от этой популярной криптовалюты. Уже начинают поговаривать о конце «эпохи доминирования биткоина», хотя подобные опасения высказывались и ранее.
Курс эфира на данный момент составляет $3,9 тыс., но в последнее время его колебания менее зависят от «старшего брата», эта самостоятельность выльется в обозримом будущем в очередной виток развития криптовалютного рынка.
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