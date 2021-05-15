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Биткоин приболел? Курс упал до $48,4 тысячи и стремится вниз

15.05.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Никогда такого не было, и вот снова: биткоин, побывав на вершине курсовых качелей, вновь начал «корректироваться» и сбавил обороты. На днях он уже опускался ниже $50 тыс. за единицу, однако затем отыграл часть потери. Однако тенденция сохранилась, и сейчас он торгуется на уровне ниже $49 тыс. за «монету».

График курса выглядит пессимистично, но такое бывало и раньше. Минимальный курс по итогам 24 часов составил, по данным Coindesk, $48,3 тыс., максимальный — $51,5 тыс. В годовом исчислении проблем не наблюдается — инвесторы могут спать спокойно.

По мнению экспертов, снижение курса биткоина может негативно сказаться на стоимости акций Coinbase Global, которая зависима именно от этой популярной криптовалюты. Уже начинают поговаривать о конце «эпохи доминирования биткоина», хотя подобные опасения высказывались и ранее.

Курс эфира на данный момент составляет $3,9 тыс., но в последнее время его колебания менее зависят от «старшего брата», эта самостоятельность выльется в обозримом будущем в очередной виток развития криптовалютного рынка.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Никогда такого не было, и вот снова: биткоин, побывав на вершине курсовых качелей, вновь начал «корректироваться» и сбавил обороты. На днях он уже опускался ниже $50...
 
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