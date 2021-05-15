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Журналист TUT.BY Любовь Касперович провела ночь в изоляторе на Окрестина

15.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналист TUT.BY Любовь Касперович провела ночь в изоляторе на Окрестина
Любовь Касперович / ВКонтакте
Журналистка TUT.BY Любовь Касперович провела ночь в минском изоляторе в переулке Окрестина. Ожидается, что 15 мая её будут судить.

Адвокат Касперович пытался встретиться с ней несколько часов. Но задержанной журналистке было отказано в юридической помощи.

Накануне Любовь Касперович задержали возле Дома правосудия, где началось рассмотрение «Дела студентов». Там журналистка собирала материалы для публикации.

Около 200 человек, родственники и знакомые обвиняемых собрались у Дома правосудия. Не все смогли попасть в зал суда —некоторые остались ждать у входа. В какой-то момент к ним подошли двое милиционеров, один из них в мегафон призвал всех разойтись.

Когда люди отошли от здания суда, появились ОМОНовцы в характерных микроавтобусах. Начались задержания. Вероятно, в тот момент была задержана и Любовь Касперович.

ОМОН продолжал патрулировать окрестности Дома правосудия примерно до 11:30, выслеживая группы молодых людей. Позже в пресс-службе минской милиции сообщили, что всего было задержано 14 человек.
 
 
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Адвокат Касперович пытался встретиться с ней несколько часов.
 
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