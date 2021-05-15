Источник материала: UDF



Любовь Касперович / ВКонтакте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналист TUT.BY Любовь Касперович провела ночь в изоляторе на Окрестина Адвокат Касперович пытался встретиться с ней несколько часов.

Адвокат Касперович пытался встретиться с ней несколько часов. Но задержанной журналистке было отказано в юридической помощи.Наканунезадержали возле Дома правосудия, где началось рассмотрение «Дела студентов». Там журналистка собирала материалы для публикации.Около 200 человек, родственники и знакомые обвиняемых собрались у Дома правосудия. Не все смогли попасть в зал суда —некоторые остались ждать у входа. В какой-то момент к ним подошли двое милиционеров, один из них в мегафон призвал всех разойтись.Когда люди отошли от здания суда, появились ОМОНовцы в характерных микроавтобусах. Начались задержания. Вероятно, в тот момент была задержана и Любовь Касперович.ОМОН продолжал патрулировать окрестности Дома правосудия примерно до 11:30, выслеживая группы молодых людей. Позже в пресс-службе минской милиции сообщили, что всего было задержано 14 человек.