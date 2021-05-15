Эксперт: госТВ продолжит шокировать людей, отвлекая от действительности

Источник материала: UDF



Егор Лебедок / Еврорадио

“Можно придумать что угодно: крупные кражи, новые факты, в которых будут задействованы российские олигархи. Всегда должна быть в пропаганде шокирующие эмоциональные факторы, которые будут отвлекать людей от действительности. Ничего другого не остается”, — считает эксперт.

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Но дальше фантазировать отказывается: он, мол, “не бабка Ванга”.считает, что хоть доверие к государственному телевидению в Беларуси низко, подобные эмоциональные сценарии все ещё находят отклик “в массах”.В прошлый раз Егор Лебедок был гостем эфира Еврорадио около месяца назад. Тогда он неожиданно предположил, что поводом для новых репрессий в Беларуси может стать имитация покушения на кого-либо из высокопоставленных чиновников, в том числе и на Лукашенко.Через три дня после эфираобъявил юриста, политикаи пушкинистасоучастниками в подготовке покушения на его самого и его сыновей.Впрочем, в свежем эфире Лебедок подчеркнул, что, давая прошлый прогноз, говорил иносказательно.