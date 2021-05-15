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Эксперт: госТВ продолжит шокировать людей, отвлекая от действительности

15.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: госТВ продолжит шокировать людей, отвлекая от действительности
Егор Лебедок / Еврорадио
Ещё неделю-две в новостной ленте будут появляться сюжеты, с помощью которых у людей попытаются вызвать эмоции и отвлечь от действительности. Например, о крупных кражах, в которых обвинят российских олигархов. Такой прогноз в стриме на Youtube-канале Еврорадио высказал военный эксперт Егор Лебедок.

“Можно придумать что угодно: крупные кражи, новые факты, в которых будут задействованы российские олигархи. Всегда должна быть в пропаганде шокирующие эмоциональные факторы, которые будут отвлекать людей от действительности. Ничего другого не остается”, — считает эксперт.


Но дальше фантазировать отказывается: он, мол, “не бабка Ванга”.

Егор Лебедок считает, что хоть доверие к государственному телевидению в Беларуси низко, подобные эмоциональные сценарии все ещё находят отклик “в массах”.

В прошлый раз Егор Лебедок был гостем эфира Еврорадио около месяца назад. Тогда он неожиданно предположил, что поводом для новых репрессий в Беларуси может стать имитация покушения на кого-либо из высокопоставленных чиновников, в том числе и на Лукашенко.

Через три дня после эфира Александр Лукашенко объявил юриста Юрия Зеньковича, политика Григория Костусева и пушкиниста Александра Федуту соучастниками в подготовке покушения на его самого и его сыновей.

Впрочем, в свежем эфире Лебедок подчеркнул, что, давая прошлый прогноз, говорил иносказательно.

 
 
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